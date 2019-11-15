КОНЮШНЯ-ПРИЮТ

ШАНС НА ЖИЗНЬ

ШАНС НА ЖИЗНЬ

#своих♥небросаем

Конюшня "Шанс на жизнь" — это приют для лошадей-компаньонов, которые перестали быть нужными из-за травм или старости. Концепция приюта — сделать их жизнь (или остаток жизни) комфортной, в дань уважения тому, что они сделали когда-то для человека.

"У нас они доживают годы, отмеренные им судьбой; их берегут, любят и поддерживают до самого конца."

История конюшни-приюта «Шанс на жизнь» началась в 2011 году с небольшой домашней конюшни на дачном участке у семьи Корягиных. Первое название конюшни было просто «Высоковск» в честь города, в котором она, собственно, и находилась.

Первые постояльцы, попавшие в приют были выкуплены с бойни на деньги, собранные добровольцами. Именно тогда проблема спасения лошадей особенно остро поднялась в социальных сетях и новостных лентах. Никто не мог подумать о том, что бывшие когда-то спортивные породистые лошади или обычные деревенские трудяги могут в одночасье стать ненужными своим хозяевам и отправиться на бойню, не смотря на столько лет жизни с человеком и верной ему службы.

На данный момент приют пережил два переезда, и сейчас находится на арендованной земле, и в нём числится более 100 лошадей. (Число которых растёт с каждым годом).

Уход за лошадьми осуществляется собственными силами и силами добровольцев. На территории приюта ведётся постоянный ветеринарный контроль под кураторством замечательного врача Ольги Ярошенко. За состоянием копыт подопечных следят два коваля, один из которых профессиональный коваль-ортопед. 

Помимо этого, в стенах "Шанса на жизнь" регулярно осуществляется диагностика в виде рентгена и УЗИ для постояльцев с хроническими заболеваниями и проблемами ног и спины. Также некоторые лошади приюта доставляются на лечение в стационары Московских клиник на купленном в кредит коневозе, без которого существование такой крупной конюшни просто невозможно представить.

"Именно таких — разбитых, больных, покалеченных животных нам продают, а не отдают. Для всех них наш приют стал последней надеждой. Если у приходящей к нам лошади не выявлено остро прогрессирующих или необратимо запущенных заболеваний, нам в большинстве случаев удается восстановить ее физически и, что не менее важно, психологически, пробудить в лошади радость и интерес к жизни."

В основном, в "Шанс на жизнь" поступают лошади от 10 лет и старше.

"Мы лечим своих подопечных не только лекарствами и процедурами, но и покоем, добрым отношением, заботой и лаской. Они спокойны, добронравны — нервная система и физическое состояние лошадей постоянно находятся под пристальным вниманием."

Главная цель приюта в том, чтобы обеспечить достойные условия доживания для старых лошадей, квалифицированный уход за больными лошадьми, а также содержание лошадей в условиях, близких к природным.

Анастасия Елизарова
основатель приюта для лошадей "Шанс на жизнь"

11 августа 2020 года наш Приют для лошадей официально стал
Благотворительным Фондом Защиты и поддержки животных "Шанс на жизнь".

Фото
Видео о нашем приюте
Наш табун отдыхает летом
Почему мы не отдаём?
Новая конюшня
Наши партнёры
Благодарим наших партнеров, которые дают скидки на свою продукцию и услуги для постояльцев приюта!
Генеральный партнёр

suvenir-klin.ru

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Команда приюта
Коллектив Фонда "Шанс на жизнь" состоит из замечательных людей, которые выбрали целью своей жизни - любовь к лошадям.

Президент фонда - Анастасия Елизарова, главный помощник по хозяйству и коваль - Алексей Елизаров, организатор благотворительных походов - Алёна Плешкова, тренер и берейтор - Даша Конопелькина, соучредитель фонда и администратор сайта - Ирина Скворцова, ветеринар - Ольга Ярошенко, инструкторы и главные волонтёры: Татьяна Суханова, Мария Казакова, Валерия Барышева, Ирина; помощник в бухгалтерских делах и куратор - Екатерина Шаршукова.

А также огромный коллектив кураторов и частных коневладельцев, которые регулярно посещают не только своих лошадей, но и помогают другим подопечным приюта.
Новости приюта
Сюжет о нас на канале "Время Людей"
24 сентября 2020
Анастасия Елизарова исправляет ошибки человека, который использовал (порой, варварски и бездумно) ресурсы благородного животного и отправил умирать... Героиня построила ферму, где выхаживает больных и старых животных, помогает им жить дальше. В свои 26 лет Анастасия не просто спасла почти сотню лошадей, но и несмотря на трудности, не предает дело жизни.
Статья о нас в "Гордости России"
22 июня 2020
Мысли о создании приюта изначально не было. Я просто любила лошадей. Помню, как однажды мне позвонила девушка, которая предложила помочь ей выкупить двух лошадей из Краснодарского края.
Эквирос 2019! Мы едем!!!
15 ноября 2019
Друзья! У нас просто супер-новости! Наш приют выходит на новый уровень! В этом году с 28 ноября по 1 декабря любой желающий может встретиться с семьей «Шанса на жизнь» на конной выставке ЭКВИРОС в Сокольниках!
Контакты
Контакты
Московская обл., Клинский р-н, д. Шипулино
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